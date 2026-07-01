Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набережная Терешковой в Евпатории включена в перечень опасных для купания мест

Купание на ней строго запрещено.

Источник: Комсомольская правда

Набережная имени В. И. Терешковой в Евпатории включена в перечень мест, опасных для купания, предупредили в администрации города.

Согласно проектно-сметной документации, прибрежная территория набережной считается гидротехническим сооружением. На пляже нет спасательных постов и информационных щитов о глубине. Дно моря перед началом сезона не обследовали. Кроме того, в 2026 году набережную внесли в список опасных для купания мест.

Для избежания травматизма на набережной размещены информационные таблички о запрете купания.