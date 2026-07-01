Набережная Терешковой в Евпатории включена в перечень опасных для купания мест

Согласно проектно-сметной документации, прибрежная территория набережной считается гидротехническим сооружением. На пляже нет спасательных постов и информационных щитов о глубине. Дно моря перед началом сезона не обследовали. Кроме того, в 2026 году набережную внесли в список опасных для купания мест.