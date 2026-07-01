Более тысячи ростовских выпускников наградили медалями за особые успехи в учении

За время обучения в школе юноши и девушки смогли проявить себя не только в учебе, но и добиться значительных успехов в научной деятельности, спорте и патриотической работе. За эту активную работу им также вручили заслуженные награды. Отдельное внимание на церемонии уделили родителям «золотых» выпускников, которых тоже торжественно наградили.