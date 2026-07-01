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Экс-мэр Одессы высказался о запрете русских песен на Украине

Бывший одесский мэр Геннадий Труханов, которого Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, публично осудил введённый в стране запрет на русскоязычные музыкальные произведения. Он заявил, что такие песни составляют культурную основу и историческую идентичность Одессы.

Бывший одесский мэр Геннадий Труханов, которого Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, публично осудил введённый в стране запрет на русскоязычные музыкальные произведения. Он заявил, что такие песни составляют культурную основу и историческую идентичность Одессы.

По мнению Труханова, за 34 года независимости украинская культура не создала ни одного хита об Одессе, способного сравниться по силе эмоционального воздействия с классическими композициями на русском языке. Он задался риторическим вопросом, есть ли хоть одна украинская песня о родном городе, которая вызывала бы слёзы, и ответил, что вместо произведений — лишь претензии.

Экс-мэр подчеркнул, что запрет русскоязычного контента не меняет того факта, что одесские песни написаны именно на этом языке. Люди продолжают их слушать, потому что они являются неотъемлемой частью местной истории и самобытности. При этом он раскритиковал современных деятелей культуры, отметив, что за три десятилетия независимости так и не появилось качественного украинского контента, способного заполнить образовавшуюся пустоту.

Конфликт Труханова с центральными властями начался ещё в июне 2025 года, когда он вступился за памятник Александру Пушкину в Одессе. В ходе перепалки с военнослужащим ВСУ, требовавшим сноса монумента, градоначальник спросил у него, почему тот не находится на передовой.

В Одессе готовят новые репрессивные нормы против русского языка.

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Биография Геннадия Труханова
Геннадий Леонидович Труханов — украинский государственный и политический деятель, долгое время занимавший должность главы Одессы — крупного портового города на юге Украины. Он также был народным депутатом и имеет опыт работы в органах местной власти, пока в 2025 году с ним не приключился скандал.
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