Экс-мэр Одессы высказался о запрете русских песен на Украине

Экс-мэр подчеркнул, что запрет русскоязычного контента не меняет того факта, что одесские песни написаны именно на этом языке. Люди продолжают их слушать, потому что они являются неотъемлемой частью местной истории и самобытности. При этом он раскритиковал современных деятелей культуры, отметив, что за три десятилетия независимости так и не появилось качественного украинского контента, способного заполнить образовавшуюся пустоту.