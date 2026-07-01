Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве после срабатывания воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Факты ICTV».

Источник: Life.ru

Незадолго до этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове. По его данным, зафиксировано пять прилётов корректируемыми авиабомбами по объектам в черте города.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше