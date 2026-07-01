Жена Стаса Костюшкина показала фото с выпускного их 19-летнего сына

В этот же день актриса Алена Хмельницкая в своих социальных сетях рассказала, что ее младшая дочь от скончавшегося режиссера Тиграна Кеосаяна, 16-летняя Ксения, окончила девятый класс. Артистка посетила торжественную церемонию и поделилась кадрами с подписчиками. Ранее Хмельницкая рассказывала, что Ксения не любит публичности. Девушка строго-настрого запретила матери размещать в соцсетях ее фотографии с лицом.