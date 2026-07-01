Жена Стаса Костюшкина показала фото с выпускного их 19-летнего сына

Юлия, жена Стаса Костюшкина, опубликовала снимок с их 19-летним сыном Богданом. На своей странице в социальных сетях она поделилась впечатлениями от выпускного молодого человека.
Богдан с отличием завершил обучение в Киноколледже № 40. Для церемонии вручения дипломов юноша выбрал белую блузу с эффектным жабо, которую дополнил бордовым жилетом с узором и свободными брюками. Образ завершали черный цилиндр, белоснежные перчатки и трость.
— Никак не могу осознать, что сын такой взрослый. Теперь еще и с профессиональным дипломом… В добрый путь, мой дорогой! Пусть все сложится, как ты хочешь, — написала Юлия.
Поклонники тепло поздравили юношу и отметили, что он очень похож на своего знаменитого отца.
В этот же день актриса Алена Хмельницкая в своих социальных сетях рассказала, что ее младшая дочь от скончавшегося режиссера Тиграна Кеосаяна, 16-летняя Ксения, окончила девятый класс. Артистка посетила торжественную церемонию и поделилась кадрами с подписчиками. Ранее Хмельницкая рассказывала, что Ксения не любит публичности. Девушка строго-настрого запретила матери размещать в соцсетях ее фотографии с лицом.