Серена Уильямс получила травму колена на матче на Уимблдоне

Агент спортсменки Джилл Смоллер уточнил, травма была получена в конце первого сета, что послужило причиной освобождения от общения с прессой. Несмотря на повреждение, Серена самостоятельно покинула территорию турнира и, по заверениям агента, прилагает все усилия для восстановления к парному матчу, запланированному на конец недели, где она должна выступить вместе с сестрой Винус, BBC.