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Серена Уильямс получила травму колена на матче на Уимблдоне

Американская теннисистка Серена Уильямс, обладательница 23 титулов «Большого шлема», вынуждена была сняться с дальнейшего участия в Уимблдонском турнире из-за травмы правого колена.

Американская теннисистка Серена Уильямс, обладательница 23 титулов «Большого шлема», вынуждена была сняться с дальнейшего участия в Уимблдонском турнире из-за травмы правого колена.

Инцидент произошел во время матча первого круга против 20-летней австралийки Майи Джойнт. Несмотря на попытки продолжить игру, американка уступила в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. После матча Уильямс не стала общаться с представителями прессы, сославшись на невозможность выполнения журналистских обязанностей.

Агент спортсменки Джилл Смоллер уточнил, травма была получена в конце первого сета, что послужило причиной освобождения от общения с прессой. Несмотря на повреждение, Серена самостоятельно покинула территорию турнира и, по заверениям агента, прилагает все усилия для восстановления к парному матчу, запланированному на конец недели, где она должна выступить вместе с сестрой Винус, BBC.

Серена Уильямс проиграла свой первый матч после возвращения в профессиональный теннис. В первом круге Уимблдона она уступила австралийке Майе Джойнт со счетом 3:6, 7:6, 3:6.

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