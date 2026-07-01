Лимит на «молодёжь» уходит из Первой лиги: РФС меняет вектор развития талантов

Решение выглядит как осознанный пересмотр прежней логики: вместо формального лимита — ставка на реальную игровую практику там, где она действительно доступна молодым. По данным совместного исследования РФС и ФНЛ, в Первой лиге лишь 24% футболистов до 21 года получали реальное игровое время. При этом во Второй лиге (дивизионы А и Б) этот показатель стабильно превышает 50%.