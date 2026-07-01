Футзальное «Торпедо» покинул главный тренер и несколько ведущих игроков

Большая перестройка наблюдается в нижегородском футзале. Новости из стана «Торпедо» откровенно не радуют.
В связи с истечением срока трудового соглашения покинул пост главного тренера Геннадий Гарагуля. Он возглавил мужскую команду «Торпедо» в начале сезона 2025/26. Под его руководством команда провела 64 официальных матча, одержала 32 победы и 8 раз сыграла вничью. Кроме того, в течение сезона Геннадий Николаевич четырежды признавался лучшим тренером тура в суперлиге.
Также стало известно, что следующий сезон в аренде у КПРФ проведёт Дмитрий Зайцев, а Виталий Бессонов (у него тоже аренда) и Александр Гребенщиков перешли в «Норильский никель».
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