Футзальное «Торпедо» покинул главный тренер и несколько ведущих игроков

В связи с истечением срока трудового соглашения покинул пост главного тренера Геннадий Гарагуля. Он возглавил мужскую команду «Торпедо» в начале сезона 2025/26. Под его руководством команда провела 64 официальных матча, одержала 32 победы и 8 раз сыграла вничью. Кроме того, в течение сезона Геннадий Николаевич четырежды признавался лучшим тренером тура в суперлиге.