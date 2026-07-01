Участники программы «Время героев» стажировались в Нижегородской области

В Нижегородской области участники второго потока программы «Время героев» прошли стажировку в рамках модуля «Региональное и муниципальное управление». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ветераны спецоперации встретились с управленческой командой правительства региона: замгубернатора области Егором Поляковым, замминистра градостроительной деятельности и развития агломераций Михаилом Гениным, министром социального развития и семейной политики Игорем Седых, министром демографии и развития человеческого капитала Игорем Пантюхиным.
Участники программы узнали о практиках региона в следующих сферах: экономической, демографии и развития человеческого капитала, социальной и инвестиционной политик, модернизации строительного и транспортного комплексов. Кроме того, обсуждались меры поддержки участников СВО и их семей.
В программе также предусмотрено изучение деятельности органов местного самоуправления. Ветеранам СВО необходимо разработать комплекс мер по привлечению, адаптации и закреплению молодых сотрудников на гражданскую госслужбу.
Ранее сообщалось, что советником мэра Нижнего Новгорода стал участник СВО Александр Попенко.