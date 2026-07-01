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Участники программы «Время героев» стажировались в Нижегородской области

етеранам СВО необходимо разработать комплекс мер по привлечению, адаптации и закреплению молодых сотрудников на гражданскую госслужбу.

В Нижегородской области участники второго потока программы «Время героев» прошли стажировку в рамках модуля «Региональное и муниципальное управление». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ветераны спецоперации встретились с управленческой командой правительства региона: замгубернатора области Егором Поляковым, замминистра градостроительной деятельности и развития агломераций Михаилом Гениным, министром социального развития и семейной политики Игорем Седых, министром демографии и развития человеческого капитала Игорем Пантюхиным.

Участники программы узнали о практиках региона в следующих сферах: экономической, демографии и развития человеческого капитала, социальной и инвестиционной политик, модернизации строительного и транспортного комплексов. Кроме того, обсуждались меры поддержки участников СВО и их семей.

В программе также предусмотрено изучение деятельности органов местного самоуправления. Ветеранам СВО необходимо разработать комплекс мер по привлечению, адаптации и закреплению молодых сотрудников на гражданскую госслужбу.

Ранее сообщалось, что советником мэра Нижнего Новгорода стал участник СВО Александр Попенко.