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В Санкт-Петербурге стартовал ремонт участка Бухарестской улицы

Обновление затронет отрезок протяженностью около 1 км.

Ремонт участка Бухарестской улицы стартовал в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города. Работы организовали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Обновление затронет участок от улицы Димитрова до Дунайского проспекта протяженностью около 1 км. Сейчас специалисты переставляют и заменяют бортовые камни. После этого дорожники перейдут к фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия, укладке двух новых слоев асфальта и нанесению разметки.

Необходимость ремонта связана с высокой значимостью Бухарестской улицы для жителей Фрунзенского района. Она обеспечивает подъезд к социальным, образовательным и медицинским учреждениям, поэтому ежедневно по ней передвигается большое количество автомобилистов и общественного транспорта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.