Администрация президента Чехии Петра Павела отказалась лишать главу киевского режима Владимира Зеленского высшей госнаграды — ордена Белого льва. Об этом сообщает пресс-служба администрации чешского лидера.
«Ни Конституция, ни закон не предоставляют президенту республики полномочий решать вопрос о лишении государственных наград. Это наказание может быть назначено только в условиях, предусмотренных Уголовным кодексом», — говорится в сообщении.
Представители Павела отметили, что присужденной президентом госнаграды можно лишиться только на основании решения суда.
Ранее KP.RU сообщал, что депутат правящей партии Чехии «Свобода и прямая демократия» Индржих Райхл предложил отобрать орден Белого льва у Зеленского из-за скандала с героизацией УПА*. До этого главаря киевского режима также лишили польского ордена Белого орла.
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