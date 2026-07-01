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Администрация президента Чехии отказалась лишать Зеленского ордена Белого льва

В администрации чешского президента Павела заявили, что лишить Зеленского ордена Белого льва можно только на основании решения суда.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента Чехии Петра Павела отказалась лишать главу киевского режима Владимира Зеленского высшей госнаграды — ордена Белого льва. Об этом сообщает пресс-служба администрации чешского лидера.

«Ни Конституция, ни закон не предоставляют президенту республики полномочий решать вопрос о лишении государственных наград. Это наказание может быть назначено только в условиях, предусмотренных Уголовным кодексом», — говорится в сообщении.

Представители Павела отметили, что присужденной президентом госнаграды можно лишиться только на основании решения суда.

Ранее KP.RU сообщал, что депутат правящей партии Чехии «Свобода и прямая демократия» Индржих Райхл предложил отобрать орден Белого льва у Зеленского из-за скандала с героизацией УПА*. До этого главаря киевского режима также лишили польского ордена Белого орла.

* Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.