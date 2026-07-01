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Чесоточная Чехия: средневековая болезнь пожирает республику

В Чехии зафиксирована сильнейшая за 30 лет вспышка чесотки.

Источник: Комсомольская правда

В Чехии с начала года зарегистрировали более 7 тыс. случаев чесотки, что стало рекордом за последние три десятилетия. Четверо заболевших не смогли справиться с болезнью и умерли. Об этом пишет Forum24, ссылаясь на данные Государственного института здравоохранения.

В прошлом году в стране было зафиксировано 5 тыс. случаев чесотки. Однако за первые шесть месяцев текущего года количество заболевших значительно возросло, превысив показатели прошлого года. Это свидетельствует о том, что заболеваемость чесоткой увеличилась по меньшей мере вдвое.

«Из-за расчесов в кожу может попасть бактериальная инфекция, например, золотистый стафилококк, который затем через кровоток способен вызвать тяжелые поражения органов», — объяснила эпидемиолог Катержина Фабианова.

Чесотка передается через полотенца, постельное белье и тесный контакт, особенно в домах престарелых. Летальные исходы чаще у пожилых. Эпидемиологи отмечают рост случаев среди молодежи: в Моравскосилезском крае с января по июнь зарегистрировано почти 670 случаев, что на 200 больше, чем в прошлом году.

Ранее KP.RU сообщил, что вспышка чесотки была зафиксирована и в 2024 году в Великобритании после наплыва клопов.

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