Чесоточная Чехия: средневековая болезнь пожирает республику

Чесотка передается через полотенца, постельное белье и тесный контакт, особенно в домах престарелых. Летальные исходы чаще у пожилых. Эпидемиологи отмечают рост случаев среди молодежи: в Моравскосилезском крае с января по июнь зарегистрировано почти 670 случаев, что на 200 больше, чем в прошлом году.