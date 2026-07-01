Уитакер: коммюнике по итогам саммита НАТО удивит своим содержанием

Ранее сенатор Алексей Пушков опубликовал документ, доказывающий, что США обманывал Россию в вопросе расширения НАТО. Чиновник перевел часть важного материала, в котором написано обещание экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера, данное СССР. В нем бывший секретарь заверяет, что после вступления Германии в НАТО альянс никогда не станет размещать свои силы на востоке Европы.