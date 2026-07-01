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Уитакер: коммюнике по итогам саммита НАТО удивит своим содержанием

Уитакер заявил, что коммюнике по итогам саммита НАТО обнародуют 8 июля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Коммюнике по итогам предстоящего саммита НАТО сильно удивит своим содержанием. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер во время беседы с журналистами.

По его информации, финальная версия сообщения будет обнародована 8 июля. Как известно, само мероприятие проведут 7−8 июля в Анкаре.

«Вы будете очень удивлены содержанием», — подчеркнул Уитакер, отвечая на вопросы СМИ о грядущем саммите блока.

При этом американский постпред не уточнил, что он имел в виду, говоря о коммюнике по саммиту.

Ранее сенатор Алексей Пушков опубликовал документ, доказывающий, что США обманывал Россию в вопросе расширения НАТО. Чиновник перевел часть важного материала, в котором написано обещание экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера, данное СССР. В нем бывший секретарь заверяет, что после вступления Германии в НАТО альянс никогда не станет размещать свои силы на востоке Европы.

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