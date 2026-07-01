Уитакер: коммюнике по итогам саммита НАТО удивит своим содержанием

Коммюнике по итогам предстоящего саммита НАТО сильно удивит своим содержанием. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер во время беседы с журналистами.
По его информации, финальная версия сообщения будет обнародована 8 июля. Как известно, само мероприятие проведут 7−8 июля в Анкаре.
«Вы будете очень удивлены содержанием», — подчеркнул Уитакер, отвечая на вопросы СМИ о грядущем саммите блока.
При этом американский постпред не уточнил, что он имел в виду, говоря о коммюнике по саммиту.
Ранее сенатор Алексей Пушков опубликовал документ, доказывающий, что США обманывал Россию в вопросе расширения НАТО. Чиновник перевел часть важного материала, в котором написано обещание экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера, данное СССР. В нем бывший секретарь заверяет, что после вступления Германии в НАТО альянс никогда не станет размещать свои силы на востоке Европы.