Главные новости за 1 июля. Ростов-на-Дону и область

Логистический оператор Fesco намерен реализовать два инвестиционных проекта в Новочеркасске и Батайске. Общий объем инвестиций превысил 2,5 млрд руб. Реализация проектов позволит создать свыше 130 рабочих мест.
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ). Фигурантом является Гельмут Оберландер — уроженец Украинской ССР. По данным следствия, в период с августа по ноябрь 1942 года, Гельмут Оберлендер, проходя службу в одной из фашистских зондеркоманд, совместно с другими участниками формирования принял участие в убийстве не менее 3290 советских граждан на территории Краснодарского края и Ростовской области.
В Зерноградском районном суде Ростовской области 3 июня начались прения по делу бывшей главы администрации Зернограда Ирины Полищук. Прокурор в прениях потребовал признать госпожу Полищук виновной в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, и назначить ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Ростовский IT-предприниматель Михаил Марцинюк сообщил о запуске бесплатного онлайн-сервиса «Где бензин?», позволяющего в режиме реального времени отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях. По словам разработчика, менее чем за неделю картой воспользовались более 10 млн человек.
Власти Ростовской области одобрили предложение инвестора о строительстве лестницы, которая соединит западную сторону Ворошиловского моста с городской набережной.