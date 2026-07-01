Главные новости за 1 июля. Ростов-на-Дону и область

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ). Фигурантом является Гельмут Оберландер — уроженец Украинской ССР. По данным следствия, в период с августа по ноябрь 1942 года, Гельмут Оберлендер, проходя службу в одной из фашистских зондеркоманд, совместно с другими участниками формирования принял участие в убийстве не менее 3290 советских граждан на территории Краснодарского края и Ростовской области.