Два ростовских вуза вошли в топ-15 рейтинга по уровню зарплат выпускников-экономистов

В общероссийском зачете неизменным лидером остался МГИМО, чьи выпускники в среднем зарабатывают 230 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку удерживает НИУ ВШЭ со средним доходом молодых специалистов в 200 тысяч рублей. Третье место разделили Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова с результатом в 195 тысяч рублей.