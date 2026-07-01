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В поселке Сазоново Вологодской области открыли обновленный стадион

Там будут проходить тренировки, соревнования, уроки физкультуры, фестивали ГТО.

Обновленный стадион открыли в поселке Сазоново Вологодской области, сообщили в министерстве спорта региона. Развитие спортивной инфраструктуры — одна из задач государственной программы «Спорт России».

«Уверен, что стадион станет востребованным — здесь будут проходить тренировки, соревнования, уроки физкультуры, фестивали ГТО. Заниматься, общаться и становиться сильнее будут дети и взрослые», — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Специалисты обновили футбольное поле, обустроили волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и специальную зону для спортивного туризма. Кроме того, на территории установили современные тренажеры, освещение и ограждение, а прилегающую территорию благоустроили.

Отмечается, что в 2026 году в регионе планируют создать и обновить еще 28 спортивных объектов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.