В поселке Сазоново Вологодской области открыли обновленный стадион

Обновленный стадион открыли в поселке Сазоново Вологодской области, сообщили в министерстве спорта региона. Развитие спортивной инфраструктуры — одна из задач государственной программы «Спорт России».
«Уверен, что стадион станет востребованным — здесь будут проходить тренировки, соревнования, уроки физкультуры, фестивали ГТО. Заниматься, общаться и становиться сильнее будут дети и взрослые», — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Специалисты обновили футбольное поле, обустроили волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и специальную зону для спортивного туризма. Кроме того, на территории установили современные тренажеры, освещение и ограждение, а прилегающую территорию благоустроили.
Отмечается, что в 2026 году в регионе планируют создать и обновить еще 28 спортивных объектов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.