От Вязьмы до Москвы: как марафон «Города-герои» сохраняет память о войне

Экипажи Западного маршрута марафона «Города-герои — города Героев» посетили мемориальные комплексы в Вязьме.
Вязьма стала последним населенным пунктом экипажей марафона на обратном пути к столице.
Трагедия, которая развернулась под Вязьмой в октябре 1941 года, сегодня с трудом поддается осознанию. За неполные две недели в «Вяземском котле» погибли от 200 до 270 тысяч человек, около полумиллиона попали в плен.
Вяземская операция стала главным сражением Московского народного ополчения — в ней приняли участие 11 из 12 дивизий. 10 из них понесли огромные потери, пять были расформированы как погибшие.
Один из самых почитаемых людей в городе — генерал-лейтенант Михаил Ефремов. В центре Вязьмы установлен памятник ему и воинам 33-й армии.
Столица была спасена. Однако четыре дивизии 33-й армии попали в окружение. За генералом Ефремовым прислали самолет, но он отказался покидать своих солдат. На самолете он отправил раненых и боевые знамена. 19 апреля 1942-го тяжело раненный генерал предпочел смерть плену. Возле памятника генералу Ефремову прошел памятный митинг.
— 33-я армия участвовала в обороне Можайска, Московской битве и закрыла брешь в районе Наро-Фоминска, когда враг второй раз за два месяца пытался пробиться к Москве. Потом участие в Вяземской операции. Судьба армии трагическая. В дальнейшем, участвуя уже в других соединениях, воины, в том числе ополченцы, продолжали гнать врага дальше на запад, — напомнил Герой России, генерал-майор Сергей Тулин.
Через несколько часов после завершения памятных мероприятий экипажи марафона прибыли в Москву.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Антон Шкаплеров, командир южного экипажа, депутат Мосгордумы, Герой России, космонавт:
— Южный маршрут движется по графику. Мы прибыли в Воронежскую область, где нас хлебосольно встретили. Утром провели торжественные мероприятия на Осетровском плацдарме. Встречались с молодежью, участниками специальной военной операции и местными жителями.