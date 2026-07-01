От Вязьмы до Москвы: как марафон «Города-герои» сохраняет память о войне

— 33-я армия участвовала в обороне Можайска, Московской битве и закрыла брешь в районе Наро-Фоминска, когда враг второй раз за два месяца пытался пробиться к Москве. Потом участие в Вяземской операции. Судьба армии трагическая. В дальнейшем, участвуя уже в других соединениях, воины, в том числе ополченцы, продолжали гнать врага дальше на запад, — напомнил Герой России, генерал-майор Сергей Тулин.