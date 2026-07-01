Из-за ударов ВСУ по курскому Рыльску ранены два полицейских и два жителя

Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правого плеча получил 39-летний сотрудник полиции. У 52-летнего и 48-летнего жителей также диагностированы минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения. Один из них — тоже сотрудник полиции, а еще один пострадавший — работник коммунальных служб. По словам господина Хинштейна, они получили первую помощь и отказались от госпитализации.