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Из-за ударов ВСУ по курскому Рыльску ранены два полицейских и два жителя

В результате ночных атак ВСУ на Рыльск Курской области были ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В результате ночных атак ВСУ на Рыльск Курской области были ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правого плеча получил 39-летний сотрудник полиции. У 52-летнего и 48-летнего жителей также диагностированы минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения. Один из них — тоже сотрудник полиции, а еще один пострадавший — работник коммунальных служб. По словам господина Хинштейна, они получили первую помощь и отказались от госпитализации.

Еще два человека пострадали из-за повторной атаки ВСУ, в результате которой у 45-летнего курянина и 72-летней жительницы выявлены слепые осколочные ранения. Мужчина отказался от госпитализации, а женщину доставят на лечение в Курск.

Губернатор добавил, что работы по разминированию взрывоопасных предметов в Рыльске завершены, однако все же попросил жителей не приближаться к подозрительным предметам при их обнаружении и обращаться в экстренные службы.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что ночью в Рыльске взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать боевую часть беспилотника. Перед этим ВСУ сбросили с беспилотников взрывные устройства на две площади в городе.

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