Губернатор Калужской области Владислав Шапша: «МЭШ» — эффективная платформа, доказавшая свою надежность

В нашей новой рубрике «От Москвы до самых до окраин» главы регионов рассказывают о внедрении на своей территории эффективных столичных разработок. С первым гостем рубрики, губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, «Вечерняя Москва» обсудила интеграцию технологий Московской электронной школы в систему образования региона.
Проект Правительства Москвы в сфере цифровизации образования «Московская электронная школа» («МЭШ»), запущенный в 2016 году, за 10 лет вышел далеко за пределы столицы. Все больше регионов внедряют эту платформу и получают хорошие результаты: система образования становится эффективнее, а учебные показатели растут.
— Владислав Валерьевич, почему Калужская область решила пойти по пути адаптации московского опыта, а не создавать собственную платформу с нуля?
— Создание отдельных региональных платформ идет вразрез с концепцией единого образовательного пространства, которое активно создается в нашей стране. В таком пространстве все регионы должны использовать единые государственные информационные системы. При содействии Минпросвещения и Минцифры России наш регион начал эту работу в 2022 году с апробации, а затем, в 2023 году, — с внедрения системы «Моя школа», основанной на механизмах «Московской электронной школы». Мы выбрали «МЭШ», основываясь на анализе работы этой платформы, успешно зарекомендовавшей себя в крупном регионе.
Выбор в пользу адаптации наработок «Московской электронной школы» был для нас не просто логичным, но единственно правильным стратегическим решением. Создавать собственную платформу с нуля означало бы принять большие финансовые и временные издержки на разработку, неизбежно сталкиваясь с ошибками в работе нового продукта. Правительство города Москвы выступило не просто как поставщик технологий, но и как надежный партнер, предоставляющий полное техническое и методическое сопровождение.
— Как проходил процесс интеграции калужских школ в эту систему?
— Процесс интеграции был тщательно продуман и проходил поэтапно, чтобы избежать спешки и ошибок. На первом этапе к проекту подключились три калужские школы: № 13, 25 и гимназия № 19. Это позволило нам «обкатать» систему в реальных условиях, выявить и учесть все тонкости.
Система не переносилась механически. Совместно с нашими московскими коллегами велась работа по взаимодействию с нашими прежними региональными информационными системами в сфере образования, адаптации интерфейсов и функционала под требования федерального законодательства и наши внутренние регламенты.
Мы создали гибкую систему, где на базе мощного «ядра» «МЭШ» можно реализовывать региональные инициативы. Получив положительные отзывы от учителей, учеников и родителей на пилотном этапе, мы приняли решение масштабировать платформу. Сегодня «Моя школа» успешно работает в школах Калужской области. Также мы ожидаем внедрение системы в организациях среднего профессионального образования.
— Какие главные преимущества «МЭШ» для педагогов вы могли бы выделить?
— Среди преимуществ «Моей школы» могу назвать безопасность и защищенность персональных данных, образовательный контент, возможность получения методической поддержки от Министерства просвещения России, а также бесплатную видеосвязь через платформу «Сферум» в мессенджере «Макс», интегрированную в «Мою школу». Основная задача системы «Моя школа» — это отказ от ведения классного журнала на бумаге. Тем более недопустимы такие ситуации, когда педагог ведет и бумажный, и электронный журналы. С этой задачей «Моя школа» успешно справилась.
— Что говорят родители? Стали ли сервисы в формате «МЭШ» более удобными?
— Обратная связь от родителей — один из главных наших приоритетов. И мы ее регулярно получаем. Родители отмечают, что с внедрением новой системы у них появился удобный и прозрачный инструмент контроля за учебным процессом. В электронном дневнике можно в режиме реального времени смотреть расписание, оценки, домашние задания и средний балл по предметам.
Важно подчеркнуть, что система не стоит на месте. Мы постоянно ее модернизируем, улучшаем интерфейс, делая его более понятным, сокращаем количество возможных ошибок, — система становится все более стабильной.
ДОСЬЕ.
Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске. В 1995 году окончил Обнинский институт атомной энергетики, в 2003 году — Московский государственный университет управления. С 2015 года возглавлял администрацию городского округа «Город Обнинск». В2020 году вступил в должность губернатора Калужской области.