Губернатор Калужской области Владислав Шапша: «МЭШ» — эффективная платформа, доказавшая свою надежность

— Создание отдельных региональных платформ идет вразрез с концепцией единого образовательного пространства, которое активно создается в нашей стране. В таком пространстве все регионы должны использовать единые государственные информационные системы. При содействии Минпросвещения и Минцифры России наш регион начал эту работу в 2022 году с апробации, а затем, в 2023 году, — с внедрения системы «Моя школа», основанной на механизмах «Московской электронной школы». Мы выбрали «МЭШ», основываясь на анализе работы этой платформы, успешно зарекомендовавшей себя в крупном регионе.