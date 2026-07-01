ИИ-стартап Together AI привлек $800 млн и достиг капитализации $8,3 млрд

Стартап в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Together AI сообщил, что привлек инвестиции на $800 млн. Его капитализация теперь оценивается в $8,3 млрд. В Together AI инвестировали, в частности, Nvidia, производитель оборудования Pegatron, а также инвестфонды Vista Equity Partners, Salesforce Ventures, Emergence Capital.
Together AI был создан в 2022 году. Он разрабатывает облачные инструменты, позволяющие другим компаниям и пользователям получить доступ к различным ИИ-моделям с открытым исходным кодом. С начала 2025 года капитализация стартапа выросла более чем вдвое — тогда он оценивался в $3,3 млрд. Together AI собирается направить привлеченные средства на увеличение своих вычислительных мощностей и развитие инфраструктуры.