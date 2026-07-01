ИИ-стартап Together AI привлек $800 млн и достиг капитализации $8,3 млрд

Together AI был создан в 2022 году. Он разрабатывает облачные инструменты, позволяющие другим компаниям и пользователям получить доступ к различным ИИ-моделям с открытым исходным кодом. С начала 2025 года капитализация стартапа выросла более чем вдвое — тогда он оценивался в $3,3 млрд. Together AI собирается направить привлеченные средства на увеличение своих вычислительных мощностей и развитие инфраструктуры.