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Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло почти двух тысяч

В результате разрушительного землетрясения в Венесуэле погибли около 2 тыс.

Источник: РБК

В результате разрушительного землетрясения в Венесуэле погибли около 2 тыс. человек, еще более 10 тыс. пострадали, сообщил председатель парламента Хорхе Родригес в соцсети X.

«По состоянию на вторник, 30 июня [1 июля мск], число погибших достигло 1943 человек, количество пострадавших — 10 571, число людей, оставшихся без жилья или средств к существованию, — 15 866», — написал он.

Он сообщил, что в сложившейся ситуации первостепенное внимание уделяют спасательным операциям. Родригес выразил надежду, что спасатели продолжат находить под завалами выживших.

Землетрясение в Венесуэле.

Разрушительные землетрясения произошли в ночь на 25 июня. Первое, по данным Геологической службы США, было магнитудой 7,2. Спустя всего 40 секунд произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.

По данным местных властей, из-под завалов спасли порядка 6,5 тыс. человек. Еще 51 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

27 июня правительство сообщило о 1430 погибших и 3238 раненных.

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