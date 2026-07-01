Участок Малой Покровской перекрыли на месяц в Нижнем Новгороде

Участок ул. Малой Покровской перекрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения в районе дома № 10Б вступили в силу в полночь 1 июля. Они продлятся до 1 августа. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения.
Ранее сообщалось, что проспект Ленина перекрыли в Нижнем Новгороде.
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