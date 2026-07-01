Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок Малой Покровской перекрыли на месяц в Нижнем Новгороде

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения.

Участок ул. Малой Покровской перекрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения в районе дома № 10Б вступили в силу в полночь 1 июля. Они продлятся до 1 августа. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения.

Ранее сообщалось, что проспект Ленина перекрыли в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше