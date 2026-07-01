Продолжается реконструкция участков северного обхода Ростова-на-Дону

В Ростовской области продолжается строительство Ростовского транспортного кольца (РТК). Проект, стоимостью 158 млрд рублей, реализован уже на 78%. Глобальная цель — создать скоростной дублёр для транзита в сторону Краснодарского края, Донбасса и Новороссии, разгрузив при этом улицы донской столицы. Об этом рассказала заместитель губернатора Алёна Беликова.
К настоящему моменту дорожники ввели в эксплуатацию обход Аксая, мостовой переход через «Ростовское море» и ряд важнейших развязок. Сейчас основные силы брошены на расширение северного обхода: дорогу делают четырехполосной. Работы выполнены почти на треть, финиш намечен на конец 2027 года.
Особое внимание уделили «Западной хорде». Первый этап уже функционирует, но для старта второго участка требуется решить вопрос с финансированием. Проектная документация прошла экспертизу.