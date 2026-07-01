Продолжается реконструкция участков северного обхода Ростова-на-Дону

В Ростовской области продолжается строительство Ростовского транспортного кольца (РТК). Проект, стоимостью 158 млрд рублей, реализован уже на 78%. Глобальная цель — создать скоростной дублёр для транзита в сторону Краснодарского края, Донбасса и Новороссии, разгрузив при этом улицы донской столицы. Об этом рассказала заместитель губернатора Алёна Беликова.