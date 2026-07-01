Сын Евгения Плющенко Александр получил разрешение выступать за Азербайджан

Александр Плющенко, сын известного продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене. Об этом сообщила пресс-служба Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Instagram*.
Спортсмен получил необходимый сертификат, который выдается при условии наличия гражданства или вида на жительство в новой стране. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подтвердил, что 13-летний Плющенко обладает азербайджанским паспортом.
Сам Евгений Плющенко рассказал, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При этом фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение семьи Плющенко является адекватным и обоснованным.
Александр Плющенко заявил, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским. Спортсмен выразил пожелание, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран.
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