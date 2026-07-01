Шитое белыми нитками всегда рвется

Ведь это и правда — «после»! Но все же ясно! У «Фишера» был рейтинг. Почему на этом не сыграть? Хорошая актриса Юлия Снигирь в сериале старательно играет грубоватую, но в душе прекрасную оперативницу. Ее аристократичный рот натужно выплевывает гадкое и борзое. Найденная в тайге «Маугли» (Полина Гухман) чумаза, но явно воплощает дух алтайского леса (который снимали, кстати, в Абхазии). Александр Петров играет кого-то из тех, кого сыграл уже 100 раз… Итог: без привязки к «Фишеру» был бы себе сериал не хуже других. Но белые нитки торчат и… да, бесят. Так себе история.