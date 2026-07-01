Шитое белыми нитками всегда рвется

Никакого злорадства, никакого «я так и знала» и близко нет: я очень люблю наше кино и наши сериалы и радуюсь, когда что-то выходит хорошо. Но, увы, жизненный опыт подсказывает: за наивную хитрость, незатейливый обман и попытку проехаться за чужой счет приходится платить. В данном случае — падением зрительского интереса.
Почему-то уверена: потом у сериала будет высоченный рейтинг… Но не поленилась, спросила у десяти сериаломанов, как им действо. Кто-то смотрит, кто-то уже бросил, но претензия у всех общая: а зачем надо было это привязывать к «Фишеру»? Так можно было назвать сериал и «После Чикатило», и «После Ивана Грозного», и «После “Плота” Юрия Лозы» — почему нет?
Ведь это и правда — «после»! Но все же ясно! У «Фишера» был рейтинг. Почему на этом не сыграть? Хорошая актриса Юлия Снигирь в сериале старательно играет грубоватую, но в душе прекрасную оперативницу. Ее аристократичный рот натужно выплевывает гадкое и борзое. Найденная в тайге «Маугли» (Полина Гухман) чумаза, но явно воплощает дух алтайского леса (который снимали, кстати, в Абхазии). Александр Петров играет кого-то из тех, кого сыграл уже 100 раз… Итог: без привязки к «Фишеру» был бы себе сериал не хуже других. Но белые нитки торчат и… да, бесят. Так себе история.