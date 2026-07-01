Лето — рай для грибка: почему повышается риск заражения

Врач отметила, что первые симптомы — это зуд, шелушение и покраснение между пальцами. Со временем процесс переходит на подошву, появляются сухость и жжение. При сильном воспалении могут возникнуть пузырьки, а при поражении ногтей они мутнеют и крошатся.