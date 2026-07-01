Лето — рай для грибка: почему повышается риск заражения

Летом риск подхватить грибок на ногах резко возрастает. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, дерматолог Екатерина Анпилогова в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, жара и потливость создают идеальные условия для распространения инфекции. Возбудители легко передаются в бассейнах, саунах, спортзалах и на пляжах, где люди ходят босиком или пользуются общими вещами. Особенно уязвимыми стопы становятся при наличии трещин, мозолей или потертостей.
Врач отметила, что первые симптомы — это зуд, шелушение и покраснение между пальцами. Со временем процесс переходит на подошву, появляются сухость и жжение. При сильном воспалении могут возникнуть пузырьки, а при поражении ногтей они мутнеют и крошатся.
Также летний отдых может быть противопоказан лицам с кожными заболеваниями. Такое заявление сделал врач Юрий Булатов. По его словам, отказаться от посещения курорта следует при наличии острой инфекции у взрослого или ребенка, высокой температуры и обострения хронических недугов. Слова специалиста приводит «Царьград».