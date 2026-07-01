Дело о мошенничестве на 1,4 миллиона рублей передали в нижегородский суд

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении директора нескольких коммерческих организаций, которого обвиняют в мошенничестве при исполнении контрактов на размещение рекламы. По версии следствия, ущерб учреждению здравоохранения превысил 1,4 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.