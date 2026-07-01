«Скоро всё раздолбают»: жители Балткосе выкопали у дюн рвы, чтобы не пускать машины туристов

По данным издания, отдыхающие засыпают канавы песком, кладут сверху доски и всё равно подъезжают к побережью. В минувшие выходные берег был заставлен машинами и палатками — жители опасаются, что дюны не выдержат такого наплыва. Люди просят организовать охраняемую стоянку подальше от воды: по их мнению, это помогло бы ограничить хаотичный проезд и снизить нагрузку на косу.