Принцесса Диана родилась 65 лет назад

Несчастные в семейной жизни принц Чарльз и принцесса Диана не хранили верность друг другу. История принца Уэльского и Камиллы Паркер Боулз была широко известна (в том числе, и его супруге). Романы принцессы Уэльской оставались на уровне слухов, которые муссируются до сих пор. В 1985-м она была влюблена в офицера своей охраны Барри Маннаки. С 1986 по 1991 год встречалась с офицером Королевской кавалерии Джеймсом Хьюиттом — из-за рыжих волос его считают настоящим отцом принца Гарри, но эта теория не выдерживает критики. С 1989 по 1990 год она встречалась также с другом детства Джеймсом Гилби. А в начале 90-х, как считается, — с арт-дилером Оливером Хором, хотя этот факт достоверно не подтвержден.