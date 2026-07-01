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В отделения Мурманской областной стоматологии поступило новое оборудование

Учреждения расположены в Североморске и Мончегорске.

Новое оборудование поступило в отделения Мурманской областной стоматологической поликлиники в Североморске и Мончегорске, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Улучшение качества медицинской помощи — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В эти отделения направили современные рентгеновские аппараты и визиографы. Они соответствуют современным требованиям безопасности и обеспечивают высокое качество изображений при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

«Мы стремимся обеспечивать наших пациентов качественной медицинской помощью и создавать комфортные условия для их лечения. Современные технологии дадут врачам возможность ставить диагноз быстрее и точнее, обеспечивая таким образом эффективное лечение каждого случая», — отметил главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники Альберт Кустенков.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.