FEDUK, Антоха MC и GONE.Fludd пригласили фанатов на VK Fest с фасада Дома книги

Многие поклонники с удивлением и радостью замечали на большом экране собственные сообщения. Они фотографировались на фоне своих комментариев и делились кадрами во «ВКонтакте». Так диалог между звёздами и аудиторией вышел за пределы интернета и продолжился прямо на одной из самых оживлённых улиц столицы.