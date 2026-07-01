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Новое приемное отделение построят для больницы имени Пирогова в Самаре

В 2026 году в больнице Самары появится новое отделение.

Источник: Комсомольская правда

В этом году для Самарской городской клинической больницы № 1 имени Пирогова построят новое приемное отделение, анонсировал минздрав Самарской области. За год в больнице медпомощь получают около 130 тысяч человек, причем 85 тысяч из них — экстренно.

«Оснастим отделение новой медтехникой, в том числе компьютерным томографом, цифровой мобильной системой с С-дугой, эндоскопическим оборудованием», — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Новое приемное отделение построят между существующими хирургическими корпусами. Надземные переходы обеспечат логистику потоком пациентов.

Контракт на строительство отделения уже заключили. Сейчас в больнице готовят площадку для работ и выполняют демонтажные работы.