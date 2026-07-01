Новое приемное отделение построят для больницы имени Пирогова в Самаре

В этом году для Самарской городской клинической больницы № 1 имени Пирогова построят новое приемное отделение, анонсировал минздрав Самарской области. За год в больнице медпомощь получают около 130 тысяч человек, причем 85 тысяч из них — экстренно.
«Оснастим отделение новой медтехникой, в том числе компьютерным томографом, цифровой мобильной системой с С-дугой, эндоскопическим оборудованием», — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Новое приемное отделение построят между существующими хирургическими корпусами. Надземные переходы обеспечат логистику потоком пациентов.
Контракт на строительство отделения уже заключили. Сейчас в больнице готовят площадку для работ и выполняют демонтажные работы.