Хоккейная сборная России разгромила команду США

Российская сборная по хоккею разгромила американскую национальную команду в рамках товарищеского матча, который прошел в среду, 1 июля. Матч завершился со счетом 10:6.
Однако матч начался не многообещающе. За первые десять минут американские хоккеисты поразили ворота российской сборной дважды. Но уже на второй десятиминутке Артемий Панарин и Александр Романов сравняли счет. Первый период закончился со счетом 2:2.
Во втором периоде отличились Александр Никишин, Александр Радулов, Кирилл Марченко и Алексей Кондаранцев, счет стал 6:5 в пользу российской команды.
В последнем периоде ворота американцев поразили Федор Андреев и Иван Коваленко, а Кондаранцев и Марченко оформили дубль. Матч завершился со счетом 10:6.
Прошлой весной президент США Дональд Трамп одобрил предложение своего коллеги из России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками двух стран, в которых будут участвовать игроки КХЛ и НХЛ.
Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в начале июня объявил, что хоккейный матч между российской и американской командами пройдет 1 июля в Москве. Он выразил надежду на то, что это спортивное мероприятие «поспособствуем таянию льда» между Москвой и Вашингтоном. За российскую сторону выступала команда «Красная машина».