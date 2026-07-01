Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в начале июня объявил, что хоккейный матч между российской и американской командами пройдет 1 июля в Москве. Он выразил надежду на то, что это спортивное мероприятие «поспособствуем таянию льда» между Москвой и Вашингтоном. За российскую сторону выступала команда «Красная машина».