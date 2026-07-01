В Калининске Саратовской области установили новую детскую площадку

«Важно, что все эти территории местные жители выбирают сами в ходе Всероссийского голосования. То есть они напрямую влияют на преобразование городской среды — парков, скверов, площадей и набережных. Недавно уже были определены общественные пространства, которые благоустроят в следующем году, так что работа в этом направлении ведется без остановок», — рассказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мышев.