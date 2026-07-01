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В Калининске Саратовской области установили новую детскую площадку

Территорию для нее выбрали жители в ходе Всероссийского голосования.

Новую детскую игровую и спортивную площадку установили в Калининске Саратовской области, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Новая площадка предназначена для детей разных возрастов. Для них установили современное и безопасное игровое оборудование, а рядом разместили лавочки.

«Важно, что все эти территории местные жители выбирают сами в ходе Всероссийского голосования. То есть они напрямую влияют на преобразование городской среды — парков, скверов, площадей и набережных. Недавно уже были определены общественные пространства, которые благоустроят в следующем году, так что работа в этом направлении ведется без остановок», — рассказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мышев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.