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В Венесуэле на шестые сутки после землетрясения нашли живого малыша

Венесуэльские спасатели совершили, казалось бы, невозможное: на шестые сутки после разрушительных подземных толчков они обнаружили под обломками жилого комплекса в штате Ла-Гуайра живого мальчика.

Венесуэльские спасатели совершили, казалось бы, невозможное: на шестые сутки после разрушительных подземных толчков они обнаружили под обломками жилого комплекса в штате Ла-Гуайра живого мальчика.

В операции участвовали специалисты из Иордании, которые прибыли на помощь местным бригадам. Сейчас мальчик госпитализирован в одну из клиник Каракаса, врачи борются за его состояние и пытаются стабилизировать все жизненные показатели.

Напомним, что на прошлой неделе страну сотрясли два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 — они произошли с разницей менее 60 секунд. За считанные мгновения десятки зданий превратились в груды бетона и металла, под которыми оказались тысячи людей.

По официальным данным, погибли более 1900 человек, ранения получили свыше 10 тысяч. Однако, по оценкам независимых наблюдателей, реальные цифры значительно выше. Американское космическое агентство насчитало около 59 тысяч строений, которые либо серьёзно пострадали, либо были уничтожены полностью.

Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Лишившиеся крова люди ночуют на улицах или в переполненных временных убежищах с антисанитарными условиями, что создаёт почву для вспышек инфекций. Особенно тяжёлое положение у детей: ЮНИСЕФ оценивает, что порядка 680 тысяч несовершеннолетних нуждаются в экстренной помощи.

Во вторник в Венесуэлу прибыл самолёт с 47 тоннами гуманитарных грузов. В партию вошли аптечки, оборудование для скорой помощи, а также родовые комплекты и средства для ухода за младенцами.

Спутниковые снимки показали настоящий масштаб разрушений в Венесуэле.

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