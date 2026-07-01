В Монако допросили пострадавшего в результате теракта

Следователи допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате теракта в Монако, сообщает Monaco Info в соцсети Х.
По данным телеканала, раненый подросток смог дать показания во Франции. Двое других пострадавших пока не могут этого сделать — один из них находится в «критическом состоянии», его жизнь остается под угрозой.
Ранее прокуратура Монако сообщила о задержании иностранца по делу о теракте, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Подозреваемого заключили под стражу, другие детали не раскрывались.
Вечером 29 июня в жилом доме в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека. По данным издания Monaco-Matin, ранения получили члены одной семьи — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток.
BFMTV со ссылкой на французскую полицию писал, что среди пострадавших — граждане Украины и России. Позднее информация о россиянах была удалена. При этом подтвердилось, что одним из пострадавших при взрыве оказался украинский олигарх Вадим Ермолаев.
Взрыв произошел на улице Преподобного отца Луи Фролла, находящейся на границе с Францией. По предварительным данным Управления общественной безопасности, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил на месте происшествия рюкзак, который взорвался после того, как к нему подошли люди, сообщал BFMTV.
Мэр Ниццы, расположенной вблизи Монако, Эрик Сьотти назвал произошедшее терактом. «Мысли с жертвами, их семьями и народом Монако. Полная поддержка силам безопасности и службам спасения, мобилизованным на месте», — написал он в X. Первый в истории княжества теракт осудил князь Монако Альбер II.
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