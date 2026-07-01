Общественный штаб помогает жителям решать вопросы, связанные с переездом

— В одном из районов в штаб обратилась одинокая пожилая женщина с сыном-инвалидом, у них были проблемы с восстановлением правоустанавливающих документов на жилье. Она не понимала, что ей делать и куда обращаться. Наши сотрудники подробно все разъяснили. В итоге вопрос был успешно разрешен. Такие истории, после которых жители благодарят нас за помощь, — подтверждение востребованности нашей работы, они воодушевляют.