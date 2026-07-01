Общественный штаб помогает жителям решать вопросы, связанные с переездом

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации работает в столице уже девять лет. Председатель штаба, член Общественной палаты города Москвы, профессор НИУ МГСУ Валерий Теличенко рассказал «Вечерней Москве» о результатах работы.
— Сколько обращений в Общественный штаб поступило за время его работы?
— За девять лет работы Общественного штаба (ОШ), с мая 2017 года, мы получили более 261 тысячи обращений москвичей. Они спрашивают о сроках и порядке переселения, возможности докупки квадратных метров, приобретения места в подземном паркинге. Также горожане приходят на личные приемы в штаб, чтобы уточнить информацию, связанную с переселением конкретной семьи. Наши юристы дают подробные разъяснения.
— Какие вопросы задают чаще всего?
— Безусловный фаворит среди вопросов: «Когда я перееду?». Это говорит о том, что интерес к программе не снижается.
— Недавно члены ОШ осматривали дом, возведенный по современной технологии в рекордные сроки. Не влияет ли сокращение сроков строительства на качество жилья?
— Градостроительный комплекс Москвы при реализации программы применяет разные современные технологии. Например, энергоэффективные технологии и технологии информационного моделирования. Крупномодульное строительство позволяет увеличить скорость возведения жилья, повысить его качество, экономить ресурсы. Монтаж элементов здания — фасадов, окон, инженерных сетей, оборудования — все процессы с применением растворов, красок происходят в заводских цехах и не зависят от погодных условий. Благодаря таким технологиям участники программы смогут быстрее переехать в новое жилье.
— Расскажите о каком-либо необычном случае, который удалось решить специалистам ОШ.
— В одном из районов в штаб обратилась одинокая пожилая женщина с сыном-инвалидом, у них были проблемы с восстановлением правоустанавливающих документов на жилье. Она не понимала, что ей делать и куда обращаться. Наши сотрудники подробно все разъяснили. В итоге вопрос был успешно разрешен. Такие истории, после которых жители благодарят нас за помощь, — подтверждение востребованности нашей работы, они воодушевляют.
СПРАВКА.
Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации оказывает содействие гражданам в защите их прав и законных интересов, обеспечивает взаимодействие жителей с органами исполнительной власти и организациями, участвующими в реализации программы, осуществляет общественный контроль, проводит консультации.