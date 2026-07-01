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Волгоградские аграрии собрали уже больше 50 тысяч тонн первых овощей

Часть раннего урожая отправляется на прилавки торговых точек, а часть на переработку.

Фермеры региона продолжают сбор урожая ранних сортов овощей. На переработку и прилавки магазинов отправлено уже 51,5 тысяча тонн различных сельхозкультур, подсчитали в администрации Волгоградской области.

В основном первые овощи этого года, по данным облкомсельхоза, поступают из Быковского, Городищенского, Ленинского, Среднеахтубинского и Иловлинского районов. Там аграрии собирают редис, ранние огурцы и кабачки, молодую капусту и другие зеленые культуры. Уборочную страду помогает координировать региональный оперативный штаб.

В общей сложности в Волгоградской области ежегодно собирается больше миллиона тонн овощей, что позволяет региону занимать передовые позиции в сельском хозяйстве.

А в обработке земель от сорняков волгоградским аграриям продолжает помогать сельхозавиация, на которую ложится немало защитных работ.