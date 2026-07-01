Волгоградские аграрии собрали уже больше 50 тысяч тонн первых овощей

В основном первые овощи этого года, по данным облкомсельхоза, поступают из Быковского, Городищенского, Ленинского, Среднеахтубинского и Иловлинского районов. Там аграрии собирают редис, ранние огурцы и кабачки, молодую капусту и другие зеленые культуры. Уборочную страду помогает координировать региональный оперативный штаб.