Волгоградские аграрии собрали уже больше 50 тысяч тонн первых овощей

Фермеры региона продолжают сбор урожая ранних сортов овощей. На переработку и прилавки магазинов отправлено уже 51,5 тысяча тонн различных сельхозкультур, подсчитали в администрации Волгоградской области.
В основном первые овощи этого года, по данным облкомсельхоза, поступают из Быковского, Городищенского, Ленинского, Среднеахтубинского и Иловлинского районов. Там аграрии собирают редис, ранние огурцы и кабачки, молодую капусту и другие зеленые культуры. Уборочную страду помогает координировать региональный оперативный штаб.
В общей сложности в Волгоградской области ежегодно собирается больше миллиона тонн овощей, что позволяет региону занимать передовые позиции в сельском хозяйстве.
А в обработке земель от сорняков волгоградским аграриям продолжает помогать сельхозавиация, на которую ложится немало защитных работ.