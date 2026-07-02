В Самаре презентовали новый отечественный электропоезд

Новые электропоезда серии ЭП2ДМ будут курсировать по маршруту Самара — Сызрань, а также на других востребованных пригородных направлениях. Восьмивагонные составы рассчитаны на перевозку 818 пассажиров. В вагонах — удобные кресла с разъемами USB и Type-C для зарядки гаджетов, установлены современные системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, электронные информационные табло и качественное освещение. Предусмотрены специальные зоны для маломобильных граждан.