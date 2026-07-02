В Самаре презентовали новый отечественный электропоезд

На первой платформе железнодорожного вокзала в Самаре 1 июля состоялась презентация нового современного электропоезда отечественного производства ЭП2ДМ. Состав прибыл в город по Куйбышевской железной дороге напрямую с завода-производителя в Орехово-Зуеве.
Новые электропоезда серии ЭП2ДМ будут курсировать по маршруту Самара — Сызрань, а также на других востребованных пригородных направлениях. Восьмивагонные составы рассчитаны на перевозку 818 пассажиров. В вагонах — удобные кресла с разъемами USB и Type-C для зарядки гаджетов, установлены современные системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, электронные информационные табло и качественное освещение. Предусмотрены специальные зоны для маломобильных граждан.
Первые пассажиры отметили плавный ход новых поездов даже при быстром наборе скорости. На маршруты уже вышли два электропоезда, еще два появятся предстоящей зимой. Наиболее востребованные направления будут обслуживаться именно этими комфортабельными составами.