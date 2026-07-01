В Воронеже показали фильм о подвиге Московского ополчения

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов рассказал, что уже видел картину на Форуме регионов Беларуси и России в Минске. По его словам, это один из тех фильмов, которые «проникают в самую душу» и помогают хранить память о подвиге ополченцев.