В Воронеже показали фильм о подвиге Московского ополчения

В Воронеже 1 июля прошел показ военной драмы «По зову сердца», посвященной подвигу Московского народного ополчения в 1941 году. Об этом сообщили в Воронежской областной Думе.
Показ состоялся в кинотеатре «Спартак» в рамках проекта «Города-герои — города Героев. Дорогами народных ополченцев». Его приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 85-летию формирования народного ополчения. Инициатором проекта выступила Московская городская Дума.
Воронежская область стала одной из точек маршрута патриотического марафона. В регионе его мероприятия организовали при поддержке облдумы и правительства области. На показ пригласили курсантов, студентов воронежских вузов и представителей молодежных организаций.
Перед сеансом первый заместитель председателя Воронежской областной Думы Александр Солодов отметил, что режиссер Игорь Угольников восстановил важную страницу военной истории. В основу сценария легли реальные воспоминания ополченцев и фронтовиков.
Перед участниками также выступил депутат Мосгордумы, Герой России Антон Шкаплеров. Кроме того, видеообращения зрителям адресовали председатель московского парламента Алексей Шапошников и режиссер фильма Игорь Угольников. Автор ленты напомнил, что тема ополчения для него личная: его дед погиб осенью 1941 года, сражаясь в составе Московского народного ополчения.
Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов рассказал, что уже видел картину на Форуме регионов Беларуси и России в Минске. По его словам, это один из тех фильмов, которые «проникают в самую душу» и помогают хранить память о подвиге ополченцев.
Матузов подчеркнул, что картина напоминает о способности народа объединяться перед лицом общей беды.