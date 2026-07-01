Больницы Подмосковья получили новое оборудование

Новое оборудование получили больницы Московской области, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Технику закупили при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«С начала года в медучреждениях региона запустили 11 единиц тяжелого медицинского оборудования на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Это четыре МРТ, пять КТ, флюорограф и рентген-аппарат. Новая медтехника позволяет сделать диагностику более качественной и доступной для жителей Подмосковья», — сказал Максим Забелин.
Новую технику получили больницы в Ступине, Мытищах, Коломне, Чехове, Реутове, Люберцах, а также Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского. Аппараты будут применять для диагностики онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.