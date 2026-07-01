«Люди хотят, чтобы это продолжалось»: Мария Гальперина о силе городских фестивалей

— Я всегда думаю о том, про что этот город. Если речь идет о фестивале-бренде, важно найти смыслы, связанные именно с этим местом. Нужно понять, чем живет город, что для нее важно сегодня и какие темы нужно затронуть. Если же фестиваль создается для конкретной институции, я отталкиваюсь от ее миссии. Например, когда придумывали фестиваль «Русский кот», я думала о Музее декоративного искусства, его целях и ценностях. Мне хотелось, чтобы фестиваль стал естественным продолжением философии музея, а пространство сада превратилось в часть этой истории.