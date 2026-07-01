«Люди хотят, чтобы это продолжалось»: Мария Гальперина о силе городских фестивалей

Сейчас в Москве, в саду Остермана при Музее декоративного искусства, идет фестиваль «Русский КоТ». А его создательница Мария Гальперина уже думает о следующих культурных проектах. Продюсер, куратор и автор крупных городских фестивалей «Театральный бульвар», «Яркие люди» дала интервью «Вечерней Москве».
— Как превратить фестиваль из разового праздника в событие, влияющее на городскую среду?
— В первую очередь важно понять, что нужно конкретной территории, какой существует запрос у города и его жителей. Мне близка мысль о том, что сейчас время продюсеров, которые формулируют смыслы. Важно почувствовать и определить, чем живут люди сегодня, что их волнует, о чем им интересно говорить. Фестиваль может стать поводом для важного разговора, для диалога, в который вовлекаются горожане.
Для меня особенно важна история не про развлечение, а про вовлечение. Именно это оказывает максимальное влияние на городскую среду. Когда мы привлекаем профессиональные сообщества или обычных жителей к созданию чего-то своими руками, будь то спектакль, арт-объект, музыкальная лаборатория, остается не только что-то материальное после фестиваля, но и сильный эмоциональный след. Люди начинают чувствовать свою причастность.
Очень важна работа с сообществами. Иногда это совсем небольшие группы людей. Если у них есть мечта, которую фестиваль помогает реализовать, возникает необходимая синергия. Энергия объединяется, и рождается что-то действительно значимое. Благодаря таким событиям люди находят друг друга, появляются новые альянсы, творческие союзы и инициативы.
— Как сделать фестиваль заметным для города без крупных финансовых вложений?
— Это непростая задача, потому что фестиваль требует технического обеспечения, охраны и множества организационных ресурсов.
Но если бюджет ограничен, можно строить программу вокруг уже существующих сообществ. Например, у меня давно есть идея провести выпускные экзамены театральных вузов или цирковых училищ на открытых городских площадках. Это интересно и студентам, и зрителям. Тоже касается итоговых выставок творческих вузов. Их можно выносить в городское пространство без больших затрат. Когда есть люди, которым хочется показать свое творчество, появляются возможности создавать интересные события минимальными средствами.
У нас были ситуации, когда не было бюджета даже на строительство сцены. Тогда мы использовали подиумы или находили в городе подходящие пространства, лестницы, например.
Отличный пример — танцевальные сообщества. Они уже существуют и активно работают. Если делать фестиваль вместе с ними, это становится полноценной программой для зрителей. Вообще существует огромное количество форматов, когда люди уже творят, создают что-то интересное и просто нуждаются в площадке для самовыражения. Наша задача их объединить.
— На чем точно не стоит экономить?
— Точно нельзя экономить на анонсировании. Потому что самое главное, чтобы люди узнали о событии и пришли на него. Также важно не экономить и привлечь на фестиваль хотя бы одного хедлайнера, который приведет свою аудиторию. Это не обязательно должна быть большая звезда. Главное, чтобы этот человек был значим для конкретного сообщества и интересен той аудитории, на которую рассчитан фестиваль.
— Как сохранять актуальность фестиваля из года в год, не теряя его идентичности?
— Если фестиваль уже сложился и обладает собственной силой, сохранять актуальность не так сложно. Хороший фестиваль сам создает новый контент из года в год и за счет этого развивается и расширяется. При этом идентичность сохраняется через тему, миссию и заложенные принципы. Если они сформулированы четко, фестиваль не теряет себя, даже постоянно обновляясь.
— Как находить баланс между признанными участниками и дебютантами?
— Это часто зависит от бюджета. Вполне рабочая модель, когда есть один сильный хедлайнер, а остальные участники — новые имена. Что касается отбора перспективных дебютантов, здесь многое зависит от сферы. Если речь идет о театре или современном танце, я обязательно смотрю работу. Если вижу, что она живая, талантливая, вызывает интерес и эмоции, значит, в ней есть потенциал. Конечно, это моя субъективная оценка. Разным кураторам и продюсерам нравятся разные вещи. Универсального рецепта здесь нет.
— Городской фестиваль с нуля. С чего вы начинаете?
— Я всегда думаю о том, про что этот город. Если речь идет о фестивале-бренде, важно найти смыслы, связанные именно с этим местом. Нужно понять, чем живет город, что для нее важно сегодня и какие темы нужно затронуть. Если же фестиваль создается для конкретной институции, я отталкиваюсь от ее миссии. Например, когда придумывали фестиваль «Русский кот», я думала о Музее декоративного искусства, его целях и ценностях. Мне хотелось, чтобы фестиваль стал естественным продолжением философии музея, а пространство сада превратилось в часть этой истории.
Иногда отправной точкой становится тема, которая кажется мне важной и способной найти отклик в городе. Например, когда делали наш первый фестиваль «Яркие люди», я понимала, что для города важна тема уличного театра, интерактивных спектаклей, сближения артиста и зрителя. Это история про образование, воспитание детей и те живые эмоции, которые дарит искусство в городском пространстве.
— Что остается в городе после того, как фестиваль заканчивается?
— Чаще всего остаются арт-объекты и малые архитектурные формы. Например, после «Русского кота» останутся архитектурные элементы: деревянный Кот, сцена, кафе «Остерман» под открытым небом.
Иногда сохраняются спектакли, которые рождаются в рамках лабораторий и затем продолжают жить на других площадках. Но самое важное — остаются люди, получившие стимул трансформировать свою жизнь. Те, кто получил вдохновение, освоил новое мастерство, познакомился с единомышленниками. Если фестиваль действительно удался, он остается в памяти людей как часть их личной истории. Он становится частью той самой «библиотеки прекрасного», к которой хочется возвращаться снова и снова. И тогда люди звонят, пишут и хотят, чтобы это продолжалось.
ДОСЬЕ.
Мария Гальперина — выпускница филфака МГУ. В 2012 году придумала и создала фестиваль уличного искусства и творчества «Яркие люди». Является арт-куратором многочисленных театральных и культурных программ, среди которых «Путешествие в Рождество», «Ночь искусств», акция «Библио-ночь 2020» и другие.