Активная жизнь до 78: как модернизируют поликлиники России

Для достижения таких показателей медики в рамках диспансеризации выявляют факторы риска у каждого пациента. Главные из них — повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и курение. Чтобы оценить их влияние на здоровье, в поликлиниках уже ввели новые методы диагностики: эхокардиографию и нагрузочные тесты. При выявлении заболеваний врач назначает медикаментозную терапию — 31 препарат из этого перечня можно получить бесплатно.