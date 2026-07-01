Активная жизнь до 78: как модернизируют поликлиники России

К 2030 году продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет. Об этом заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.
Такой результат возможен с нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь», стартовавшим в 2025 году. В рамках его реализации будут модернизированы поликлиники, расширится доступность диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
— Мы ожидаем, что к 2030 году смертность от инсульта уменьшится на 14, а от инфаркта — на 19 процентов, — отметил Сергей Бойцов.
Для достижения таких показателей медики в рамках диспансеризации выявляют факторы риска у каждого пациента. Главные из них — повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и курение. Чтобы оценить их влияние на здоровье, в поликлиниках уже ввели новые методы диагностики: эхокардиографию и нагрузочные тесты. При выявлении заболеваний врач назначает медикаментозную терапию — 31 препарат из этого перечня можно получить бесплатно.
— Программа льготного лекарственного обеспечения показала двукратное снижение смертности за пять лет, — пояснил Сергей Бойцов. — В ближайшее время перечень будет расширен.
Кроме того, благодаря работе медиков у самих пациентов изменилось отношение к терапии: они стали теперь гораздо более дисциплинированными, системно принимают назначенные им препараты и тем самым минимизируют риски. Поэтому случаи гипертонических кризов в России фиксируются все реже.
СПРАВКА.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» — это правопреемник нацпроекта «Здравоохранение». Он включает в себя 11 федеральных проектов, охватывающих медицинскую помощь, профилактику, инфраструктуру, кадры и цифровые технологии.