Волгоградские тхэквондисты завоевали бронзу на Кубке России

Путь к медали получился непростым. В полуфинале Валерии противостояла сильная соперница из Санкт‑Петербурга — Юлия Михайлова, впоследствии ставшая чемпионкой турнира. Поединок вышел предельно напряжённым: силы соперниц оказались практически равными, и судьба путёвки в финал решилась только в дополнительном раунде. Несмотря на то, что удача в этот раз оказалась на стороне Михайловой, сама по себе способность Валерии на равных сражаться с признанными лидерами — важный показатель её прогресса. К тому же за плечами у спортсменки есть титул победительницы юниорского первенства России (до 21 года), и нынешний результат на взрослом уровне логично продолжает эту линию роста.