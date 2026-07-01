Тренер Тарасова заявила, что Литва не сделала ничего для фигурного катания

Федерация фигурного катания Литвы осудила допуск российских спортсменов в нейтральном статусе. В ответ на это заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала литовскую организацию.
По ее словам, Литва ничего не сделала для мира фигурного катания.
— Почему они позволяют себе высказываться о наших спортсменах с их выдающимися достижениями, катанием и пониманием вида спорта? — приводит ее слова «Матч ТВ».
До этого в Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские спортсмены смогут принять участие в командных соревнованиях в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.
Ранее Татьяна Тарасова резко охарактеризовала ситуацию с российскими фигуристами на международной арене. Она назвала отношение Международного союза конькобежцев к российским спортсменам бесчеловечным и выразила надежду, что как минимум юниоров вернут к участию в международных турнирах.
4 июня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что страна возвращается на международную спортивную арену. Он также добавил, что с паралимпийской сборной России полностью сняли все ограничения.