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Тренер Тарасова заявила, что Литва не сделала ничего для фигурного катания

Федерация фигурного катания Литвы осудила допуск российских спортсменов в нейтральном статусе. В ответ на это заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала литовскую организацию.

Федерация фигурного катания Литвы осудила допуск российских спортсменов в нейтральном статусе. В ответ на это заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала литовскую организацию.

По ее словам, Литва ничего не сделала для мира фигурного катания.

— Почему они позволяют себе высказываться о наших спортсменах с их выдающимися достижениями, катанием и пониманием вида спорта? — приводит ее слова «Матч ТВ».

До этого в Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские спортсмены смогут принять участие в командных соревнованиях в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова резко охарактеризовала ситуацию с российскими фигуристами на международной арене. Она назвала отношение Международного союза конькобежцев к российским спортсменам бесчеловечным и выразила надежду, что как минимум юниоров вернут к участию в международных турнирах.

4 июня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что страна возвращается на международную спортивную арену. Он также добавил, что с паралимпийской сборной России полностью сняли все ограничения.

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