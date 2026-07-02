В Самаре обновят навигационные указатели на 11 улицах в центре города

Администрация Самары заключила контракт на замену информационных панелей на навигационных указателях в историческом центре. Стоимость работ составляет 208 тысяч рублей.
Новые панели появятся на улицах:
Молодогвардейской/Ярмарочной,
Куйбышева/Ленинградской,
Вилоновской/Куйбышева,
Куйбышева/Л. Толстого,
Куйбышева/Некрасовской,
Максима Горького/Речного вокзала,
Куйбышева/Красноармейской,
в Струковском саду,
на Куйбышева/Чапаевской,
на площади Революции и Хлебной площади.
Исполнитель должен заменить информационные панели на существующих опорах. Точные сроки начала работ не уточняются, контракт действует до 31 августа.
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