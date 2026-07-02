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В Самаре обновят навигационные указатели на 11 улицах в центре города

Навигацию в историческом центре сделают к сентябрю.

Администрация Самары заключила контракт на замену информационных панелей на навигационных указателях в историческом центре. Стоимость работ составляет 208 тысяч рублей.

Новые панели появятся на улицах:

Молодогвардейской/Ярмарочной,

Куйбышева/Ленинградской,

Вилоновской/Куйбышева,

Куйбышева/Л. Толстого,

Куйбышева/Некрасовской,

Максима Горького/Речного вокзала,

Куйбышева/Красноармейской,

в Струковском саду,

на Куйбышева/Чапаевской,

на площади Революции и Хлебной площади.

Исполнитель должен заменить информационные панели на существующих опорах. Точные сроки начала работ не уточняются, контракт действует до 31 августа.

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