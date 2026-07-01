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Англия победила ДР Конго со счетом 2:1 и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Сборная Англии обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Счет открыл полузащитник ДР Конго Бриан Сипенга на седьмой минуте. Англия отыгралась во втором тайме. Оба гола забил нападающий Гарри Кейн — на 75-й и 86-й минутах.

В ⅛ финала Англия сыграет с Мексикой. Матч состоится 6 июля, начало — в 3:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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