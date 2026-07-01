Волгоградским больницам грозит штраф до 1 млн за позднюю помощь пациентам

Одновременно вся документация — от направлений и рецептов до результатов анализов — переводится в электронный вид и интегрируется в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Благодаря этому врач, к которому пациент пришёл в любую поликлинику, будет иметь в распоряжении все результаты его обследований, в том числе в других медучреждениях.