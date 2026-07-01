После теракта в Старобельске МИД РФ неоднократно направлял сообщения о преступлении киевского режима в ООН. Однако организация так и не дала ответа. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова 29 июня направила очередные запросы в Совет ООН по правам человека, ОБСЕ и Управление верховного комиссара. Ответ пришел только из аппарата верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. В нем подтвердили, что информация получена и теракт расследуется международными органами.