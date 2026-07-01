40 дней прошло с бесчеловечной атаки ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Жертвами теракта стал 21 человек.
В ночь с 21 на 22 мая на окраине Старобельска раздались взрывы. Город атаковали украинские дроны и ракеты. Их главной целью стало студенческое общежитие Луганского педагогического университета. С первыми хлопками, разносившимися на весь город, к месту начали съезжаться экстренные службы, местные жители и волонтеры. Грохот, крики — под завалами были студенты, которые не могли выбраться.
Командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Управления МЧС России по ЛНР Сергей Звягинцев прибыл к месту трагедии одним из первых. Он понимал, что работает на свой страх и риск.
— Мы до последнего пытались найти выживших. В связи с авиационной опасностью ВСУ словно специально не давали нам этого сделать, отбирали последний шанс у детей, чтобы мы их не спасли, — рассказывал Сергей.
Спасатели дежурили непрерывно больше суток. Параллельно в другой части города сотни жителей Старобельска отправились на пункты сдачи крови, чтобы помочь врачам стабилизировать состояние раненых.
— На месте был организован штаб по оказанию помощи: предоставляли жилье, всю необходимую поддержку, — отмечал участник донорской акции, зампред Народного Совета ЛНР Денис Колесников. — В центре (переливания крови. — «ВМ») были большие очереди, мы сделали все возможное, чтобы принять каждого.
К 23 мая, когда все раненые и погибшие были вывезены, каждый квадратный метр территории колледжа и корпуса был усыпан битым кирпичом и осколками. Снаряды прилетали роем — украинские националисты, очевидно, хотели уничтожить всех, к то находился в двух зданиях. Молодогвардейцы принялись разбирать завалы.
— Ребята убирали осколки разбитых стекол и мусор, оставшийся после ударов преступников, — рассказывает руководитель Луганского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Самойлов.
Народный фронт с момента атаки на общежитие по сегодняшний день продолжает оказывать поддержку пострадавшим. Организация оплатила похороны и сейчас закупает помощь для семей погибших и раненых.
После теракта в Старобельске МИД РФ неоднократно направлял сообщения о преступлении киевского режима в ООН. Однако организация так и не дала ответа. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова 29 июня направила очередные запросы в Совет ООН по правам человека, ОБСЕ и Управление верховного комиссара. Ответ пришел только из аппарата верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. В нем подтвердили, что информация получена и теракт расследуется международными органами.
СПРАВКА.
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал терактом удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Он указал, что атака боевиков прошла в три волны — было совершено 16 целенаправленных ударов беспилотников по колледжу и общежитию. При этом рядом с колледжем не было военных объектов.