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На перекрёстке Юношеской и Горького легковушка поехала на красный и врезалась в другую машину, есть пострадавший

На месте работают инспекторы, проводится проверка.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на пересечении улиц Юношеской и Горького Mercedes столкнулся с другим автомобилем. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 1 июля.

Авария произошла около 11:40. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. Мужчина получил травмы. Инспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

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