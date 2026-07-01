На перекрёстке Юношеской и Горького легковушка поехала на красный и врезалась в другую машину, есть пострадавший

В Калининграде на пересечении улиц Юношеской и Горького Mercedes столкнулся с другим автомобилем. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 1 июля.
Авария произошла около 11:40. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. Мужчина получил травмы. Инспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше